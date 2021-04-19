***UTPYA* *IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.04.2021 09:11
***UTPYA******IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IEYHO, UTPYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929028
BIST
10:261.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.407
10:268,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
10:269,6781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0056
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
10:26461,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,13
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler10:26
|FENER
|31,90
|19.267.185
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|NIBAS
|17,06
|2.500.454
|% 9,78
|
|ATLAS
|1,72
|4.194.169
|% 9,55
|
|BJKAS
|10,62
|10.998.454
|% -9,92
|
|SAYAS
|23,64
|2.684.830
|% -9,77
|
|EKIZ
|5,99
|31.166
|% -7,99
|
|PEKGY
|1,67
|35.200.620
|% -7,22
|
|DOKTA
|26,10
|6.786
|% -7,12
|
|PETKM
|6,51
|223.841.351
|% 2,84
|
|GARAN
|7,21
|205.961.650
|% -0,96
|
|EREGL
|18,50
|160.625.275
|% 0,87
|
|SISE
|7,40
|137.473.119
|% 0,68
|
|QUAGR
|29,36
|131.311.100
|% 0,82
|
|PETKM
|6,51
|223.841.351
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,89
|55.142.480
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|18.712.728
|% 1,56
|
|GARAN
|7,21
|205.961.650
|% -0,96
|
|GSRAY
|3,55
|87.438.810
|% 8,56
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0633
|8,0651
|% 0,09
|
|Euro
|9,6694
|9,6781
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1326
|11,1885
|% 0,09
|
|Frank
|8,7293
|8,7819
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1434
|2,1541
|% 0,07
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|3,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-0,35
|
Seans Raporu
10:26
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