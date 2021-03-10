***UTPYA* *ISYAT* *LUKSK* *GSDHO* *USAK* *GARAN* *YBTAS* *BRKO* *FORMT* *IHYAY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UTPYA******ISYAT******LUKSK******GSDHO******USAK******GARAN******YBTAS******BRKO******FORMT******IHYAY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BRKO, FORMT, GARAN, GSDHO, IHYAY, ISYAT, LUKSK, USAK, UTPYA, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BRKO 1 BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MURAT ALİ SÖNMEZ 100.000,000FORMT 2 FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MURAT ALİ SÖNMEZ 0,459GARAN 3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. E SABRİ METİN AR 100,000GSDHO 4 GSD HOLDİNG A.Ş. E SABRİ METİN AR 100,000IHYAY 5 İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. E MURAT ALİ SÖNMEZ 150.000,000ISYAT 6 İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SABRİ METİN AR 50.200,000LUKSK 7 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HACI ALİ ÇETİN 20,200USAK 8 UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. E MURAT ALİ SÖNMEZ 20.000,000UTPYA 9 UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. E MURAT ALİ SÖNMEZ 1.750,000YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E EMRE ÇİÇEK 0,840YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E EMRE ÇİÇEK 1,399(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916855BIST