***UTPYA* *KRTEK* *MEPET* *PKENT* *YBTAS* *ISGSY* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UTPYA******KRTEK******MEPET******PKENT******YBTAS******ISGSY******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi Dönüşümİlgili Şirketler FORMT, ISGSY, KRTEK, MEPET, PKENT, UTPYA, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **FORMT 1 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E ÖZGE KARA 160.000,000ISGSY 2 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖZGE KARA 30.000,000KRTEK 3 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E EMIN ÖZTÜRK 0,100KRTEK 4 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E RAMAZAN ÖZTÜRK 0,100MEPET 5 MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. E AHMET TALAS 25.733,000MEPET 6 MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. E FATIH SAHIN 3.438,000PKENT 7 PETROKENT TURIZM A.S. E ILHAMI KESEN 17,280UTPYA 8 UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. E ÖZGE KARA 56.000,000YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FATMA SISMAN 1,680YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FATMA SISMAN 6,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865020BIST