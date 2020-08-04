***UTPYA* *KRTEK* *MEPET* *PKENT* *YBTAS* *ISGSY* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.08.2020 17:48
***UTPYA******KRTEK******MEPET******PKENT******YBTAS******ISGSY******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi Dönüşüm
İlgili Şirketler FORMT, ISGSY, KRTEK, MEPET, PKENT, UTPYA, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
FORMT 1 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E ÖZGE KARA 160.000,000
ISGSY 2 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ÖZGE KARA 30.000,000
KRTEK 3 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E EMIN ÖZTÜRK 0,100
KRTEK 4 KARSU TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E RAMAZAN ÖZTÜRK 0,100
MEPET 5 MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. E AHMET TALAS 25.733,000
MEPET 6 MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. E FATIH SAHIN 3.438,000
PKENT 7 PETROKENT TURIZM A.S. E ILHAMI KESEN 17,280
UTPYA 8 UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. E ÖZGE KARA 56.000,000
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FATMA SISMAN 1,680
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FATMA SISMAN 6,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865020
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