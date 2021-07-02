***UTPYA* *MEDTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.07.2021 09:06
***UTPYA******MEDTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEDTR, UTPYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945609
BIST
10:221.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
10:228,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0455
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6969
En Düşük
8,6441
10:2210,2831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:22496,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,12
|Açılış
|: 496,25
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:22
|SELVA
|5,37
|13.058.787
|% 9,82
|
|ARCLK
|31,68
|176.762.670
|% 6,17
|
|SAYAS
|27,94
|8.759.019
|% 5,83
|
|VAKFN
|10,29
|6.979.521
|% 5,76
|
|KGYO
|6,30
|5.065.786
|% 5,53
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|GEDIK
|8,29
|10.670.471
|% -4,93
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|PRKME
|4,56
|288.511
|% -4,60
|
|OZBAL
|13,50
|7.007.782
|% -4,59
|
|ARCLK
|31,68
|176.762.670
|% 6,17
|
|KCHOL
|19,34
|170.897.287
|% 4,37
|
|THYAO
|13,68
|142.040.562
|% -0,51
|
|GARAN
|8,42
|79.813.828
|% -0,36
|
|BERA
|13,63
|64.086.854
|% 3,18
|
|PEKGY
|1,16
|21.937.800
|% 5,45
|
|YKBNK
|2,19
|36.424.192
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|16.457.878
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,89
|20.076.756
|% 0,00
|
|THYAO
|13,68
|142.040.562
|% -0,51
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6927
|8,6960
|% 0,53
|
|Euro
|10,2807
|10,2831
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9105
|11,9703
|% 0,36
|
|Frank
|9,3341
|9,3904
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,44
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|