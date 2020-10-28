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***UTPYA* *OSMEN* *AVHOL* *AKMGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

28.10.2020 11:56
GÜNCEL HABERLER



***UTPYA******OSMEN******AVHOL******AKMGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKMGY, AVHOL, OSMEN, UTPYA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKMGY 1 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E EROL ÖZMANDIRACI 140.958,396
AVHOL 2 AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. E ALSANCAK SAGLIK HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 113.000,000
OSMEN 3 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E ALIFUAT KUTLUCAN 358.073,770
OSMEN 4 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E ALIFUAT KUTLUCAN 719.260,854
OSMEN 5 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E BORA BEKIT 100.000,000
OSMEN 6 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E GÜLHAN PERVAN 154.180,320
OSMEN 7 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E LEVENT KIRMAN 322.950,800
UTPYA 8 UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. E ÖMER FARUK KAYA 4.897,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884617


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DYOBY 12,43 17.550.599 % 10,00  
KARTN 1.648,00 5.087.376 % 10,00  
CASA 33,00 14.960.220 % 10,00  
VANGD 7,37 520.897 % 10,00  
MRSHL 324,10 5.361.082 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2833 8,2890 % 1,27  
Euro 9,7352 9,7408 % 0,85  
Sterlin 10,7231 10,7769 % 0,79  
Frank 9,0547 9,1092 % 1,01  
Riyal 2,2038 2,2148 % 1,36  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 -7,22  
Altın Gr. 506 506 4,76  
Cumhuriyet 3.350 3.400 32,00  
Tam 3.337 3.419 33,01  
Yarım 1.613 1.654 15,97  
Çeyrek 809 827 7,98  
Gümüş.Ons 24,24 24,28 -0,11  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,06  
B. Petrol 40,32 40,32 -1,29  
Seans Raporu 12:35
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