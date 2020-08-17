***UTPYA* *PEKGY* *DGKLB* *KERVT* *NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
17.08.2020 16:33
***UTPYA******PEKGY******DGKLB******KERVT******NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DGKLB, KERVT, NIBAS, PEKGY, UTPYA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DGKLB 1 DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ORHAN ÇETIN 800.000,000
KERVT 2 KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E MITHAT BÜYÜK 17.082,635
NIBAS 3 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ORHAN ÇETIN 100.000,000
PEKGY 4 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ORHAN ÇETIN 250.000,000
UTPYA 5 UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. E ORHAN ÇETIN 235.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869393
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7910
En Düşük
8,7054
18:05471,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 11,32
|Açılış
|: 471,43
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3814
|7,3844
|% 0,37
|
|Euro
|8,7580
|8,7835
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,6580
|9,7065
|% 0,63
|
|Frank
|8,1227
|8,1716
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9642
|1,9741
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|39,96
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,98
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,26
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,50
|