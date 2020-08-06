***UTPYA* *POLHO* *LUKSK* *ULAS* *PEKGY* *NIBAS* *ISGSY* *FORMT* *SANEL* *KRDMD* *FADE* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay
06.08.2020 15:19
***UTPYA******POLHO******LUKSK******ULAS******PEKGY******NIBAS******ISGSY******FORMT******SANEL******KRDMD******FADE******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE PAY DUYURUSU
İlgili Şirketler FORMT, ISGSY, KRDMD, LUKSK, NIBAS, PEKGY, SANEL, ULAS, UTPYA, BERA, POLHO, FADE
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 160.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E
16:411.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,94%
|| -43,02
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:417,2765
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,2319
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
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7,2970
En Düşük
7,0287
16:418,6639
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,2872
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
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8,6718
En Düşük
8,3315
16:41482,70
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 20,91
|Açılış
|: 482,70
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
483,53
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.974.193
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.556.724
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.393
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.366.440
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.635
|% 9,91
|
|FLAP
|3,51
|21.161.191
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.155.220
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.855.655
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,95
|1.967.931.367
|% -6,70
|
|GARAN
|6,58
|1.210.284.515
|% -2,95
|
|SISE
|5,90
|984.626.895
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,78
|960.722.971
|% -4,78
|
|ASELS
|15,79
|881.476.221
|% -6,24
|
|EKGYO
|1,95
|1.967.931.367
|% -6,70
|
|ODAS
|2,16
|549.498.035
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|447.568.507
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,78
|960.722.971
|% -4,78
|
|TRKCM
|3,77
|749.297.783
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5669
|9,6149
|% 3,84
|
|Frank
|7,9880
|8,0361
|% 3,40
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|
Seans Raporu
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