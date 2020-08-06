***UTPYA* *POLHO* *LUKSK* *ULAS* *PEKGY* *NIBAS* *ISGSY* *FORMT* *SANEL* *KRDMD* *FADE* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay









***UTPYA******POLHO******LUKSK******ULAS******PEKGY******NIBAS******ISGSY******FORMT******SANEL******KRDMD******FADE******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE PAY DUYURUSUİlgili Şirketler FORMT, ISGSY, KRDMD, LUKSK, NIBAS, PEKGY, SANEL, ULAS, UTPYA, BERA, POLHO, FADESermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. TREFRMT00015 FORMT E 160.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIGSY00019 ISGSY E