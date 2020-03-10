***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2020 16:42
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YKY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak Denetim Komitesinin 06.03.2020 tarihli tavsiye kararına istinaden Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca 2020 hesap yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerini yapmak üzere " YKY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. " ile çalışılmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826252
BIST
17:37103.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -328,28
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:376,1575
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,1430
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|Önceki Kapanış
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6,1602
En Düşük
6,1032
17:377,0028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 6,9630
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,9256
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|Açılış
|: 326,38
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|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|5,70
|51.143.721
|% 16,33
|
|VKING
|2,96
|8.914.692
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,38
|22.509.503
|% 14,32
|
|DGATE
|7,95
|97.007.599
|% 10,42
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,62
|899.571
|% -14,98
|
|TSPOR
|5,11
|201.106.535
|% -10,35
|
|GSRAY
|2,71
|189.700.974
|% -9,97
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|TGSAS
|4,16
|3.764.125
|% -9,57
|
|THYAO
|10,39
|984.414.197
|% 0,10
|
|ASELS
|27,02
|977.020.702
|% -2,67
|
|GARAN
|9,46
|631.819.623
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,34
|388.609.969
|% 2,18
|
|ODAS
|1,82
|247.851.885
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|212.346.351
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,34
|388.609.969
|% 2,18
|
|ODAS
|1,82
|247.851.885
|% -2,67
|
|KARSN
|1,60
|165.510.797
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,34
|130.573.761
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9623
|8,0023
|% -0,91
|
|Frank
|6,5575
|6,5970
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6309
|1,6391
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-23,13
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-16,73
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,09
|
|Çeyrek
|522
|534
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,16
|37,16
|2,80
|