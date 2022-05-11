***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 11.05.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin mevcut büyüme planları dahilinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Unvan" konu başlıklı 2 No lu maddesinin ekte belirtilen şekilde " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine, gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına, Esas Sözleşme tadiline ilişkin tüm onaylar tamamlandıktan sonra Esas Sözleşme Tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029124BIST