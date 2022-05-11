***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.05.2022 11:53
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 11.05.2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin mevcut büyüme planları dahilinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Unvan" konu başlıklı 2 No lu maddesinin ekte belirtilen şekilde " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine, gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına, Esas Sözleşme tadiline ilişkin tüm onaylar tamamlandıktan sonra Esas Sözleşme Tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029124
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