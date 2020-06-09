***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.06.2020 18:10
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyet raporu ekte pdf formatında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850171
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8088
En Düşük
6,7696
18:057,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7279
En Düşük
7,6354
18:05375,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,83
|Açılış
|: 375,57
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6429
|8,6862
|% 0,37
|
|Frank
|7,1432
|7,1863
|% 1,18
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,93
|
|Altın Gr.
|376
|376
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.461
|26,90
|
|Tam
|2.503
|2.533
|31,50
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|11,60
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,51
|40,51
|-0,29
|