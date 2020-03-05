***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865Transferler-3.464.956 -19.534.907 22.999.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.038.837 19.666 -40.541.870 -5.018.411 24.349 -4.994.062Dönem Karı (Zararı)-40.541.870 -40.541.870 5.922 -40.535.948Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.503.793 19.666 35.523.459 18.427 35.541.886Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20.487 767.206 787.693 -478.715 308.978Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.596 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.596 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780Transferler-3.621.821 -36.920.049 40.541.870Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.621.821 40.153 -5.137.225 -5.097.072 45.886 -5.051.186Dönem Karı (Zararı)-5.137.225 -5.137.225 27.459 -5.109.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.153 40.153 18.427 58.580Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-37.282 -37.282 -18.428 -55.710Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.596 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.875 96.967.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.589.435 4.439.573Dönem Karı (Zararı)-5.109.766 -40.535.948Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.109.766 -40.535.948Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.359.569 34.855.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 9.563.470 9.757.202Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler85.175 2.000.687Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler85.175 2.000.687Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler550.726 967.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler550.726 967.065Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.486.762 6.772.041Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-32 2.828.815 -3.586.735Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-32 -11.912.372 10.576.009Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri31-32 371.987 195.356Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri31-32 224.808 -412.589Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18.069.970 19.273.471Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -542.530 -1.724.212Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18-19 -387.593Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18-19 -387.593Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler119.520 -1.803.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler55.911.507 10.242.121Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.127.738 2.576.500Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -15.206.828 1.157.568İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.600.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.206.828 2.757.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.085.416 -3.825.954İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 4.066.015 -4.108.854İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 19.401 282.900Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-871.088 -296.759Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-61.198.815 -472.204Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.654.971 -1.037.974İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -13.001İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.654.971 -1.024.973Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)542.452 -3.923.931Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 12.375 4.184İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 10.720 2.041İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.655 2.143Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)34 136.003.439 19.828.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.928.211 -3.767.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-139.135 3.159.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.789.076 -6.927.239Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları70.161.310 4.561.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-453.785Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-118.090 -122.099YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.436.830 -3.634.875Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.085.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.085.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -19.436.830 -4.719.875Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.436.830 -4.719.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.974.685 -118.405Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.266.660 33.558.960Kredilerden Nakit Girişleri21.266.660 33.558.960Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.695.729 -22.852.579Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.695.729 -22.852.579Ödenen Faiz33 -11.912.372 -10.576.009Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)366.756 -248.777YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.177.920 686.293NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.177.920 686.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.965.469 1.279.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.143.389 1.965.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.143.390 1.965.469Finansal Yatırımlar7 3.704.238 2.576.500Ticari Alacaklar10 893.581 15.996.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar893.581 15.996.630Diğer Alacaklar11 18.357.524 22.442.940İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar36 17.824.128 21.890.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar533.396 552.797Stoklar13 577.265Peşin Ödenmiş Giderler14 421.632 910.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 382.666 765Diğer Dönen Varlıklar25 119.202 361.968ARA TOPLAM27.022.233 44.831.687Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar334.477.368TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR361.499.601 44.831.687DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 14.876.811 14.876.811Diğer Alacaklar11 5.277.558 5.277.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.178.961 5.178.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar98.597 98.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 464.946 464.946Maddi Duran Varlıklar18 51.919.503 282.893.984Kullanım Hakkı Varlıkları19 44.767 81.770Peşin Ödenmiş Giderler14 461.706 497.616TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.045.291 304.092.685TOPLAM VARLIKLAR434.544.892 348.924.372KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 10.706.382Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 59.354.290Diğer Finansal Yükümlülükler8 33.256Ticari Borçlar10 1.308.761 8.073.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlar444.781 444.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar863.980 7.628.492Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 98.228 463.611Diğer Borçlar11 53.291 40.916İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30.310 19.590İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.981 21.326Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 163.177 37.166.901Kısa Vadeli Karşılıklar15 122.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar122.099Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 6.351 9.542.500ARA TOPLAM1.663.064 125.469.972Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler333.164.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER334.827.154 125.469.972UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 97.264.608Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 14.133 18.959Uzun Vadeli Karşılıklar15-24 2.379.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.379.726Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 2.735.721 21.716.327TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.749.854 121.379.620TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER337.577.008 246.849.592ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.632.009 101.766.363Ödenmiş Sermaye26 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26 12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)194.475.892 198.094.842Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)194.475.892 198.094.842Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 194.995.506 198.617.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -519.614 -522.485Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 243.596 243.597Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 -130.124.681 -93.204.633Net Dönem Karı veya Zararı26 -5.137.225 -40.541.870Kontrol Gücü Olmayan Paylar335.875 308.417TOPLAM ÖZKAYNAKLAR96.967.884 102.074.780TOPLAM KAYNAKLAR434.544.892 348.924.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 99.836.473 78.340.150Satışların Maliyeti5 -70.769.012 -56.711.316TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.067.461 21.628.834BRÜT KAR (ZARAR)29.067.461 21.628.834Genel Yönetim Giderleri28-29 -8.815.748 -3.656.470Pazarlama Giderleri28-29 -1.709.745 -1.725.114Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 4.775.484 3.160.851Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -1.669.041 -6.927.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.648.411 12.480.862FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.648.411 12.480.862Finansman Gelirleri31 25.733.757 37.852.263Finansman Giderleri32 -53.034.463 -92.593.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.652.295 -42.260.159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri542.529 1.724.211Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 542.529 1.724.211SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.109.766 -40.535.948DÖNEM KARI (ZARARI)-5.109.766 -40.535.948Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 27.459 5.922Ana Ortaklık Payları26 -5.137.225 -40.541.870Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.618.953 32.078.990Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 4.024.247 35.598.708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -2.868 40.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 -402.426 -3.559.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -402.426 -3.559.871Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.618.953 32.078.990TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.490.813 -8.456.958Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 45.886 24.349Ana Ortaklık Payları26 -1.536.699 -8.481.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824645BIST