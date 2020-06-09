***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780Transferler-3.621.821 -36.920.049 40.541.870Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.621.821 40.153 -5.137.225 -5.097.072 45.886 -5.051.186Dönem Karı (Zararı)-5.137.225 -5.137.225 27.459 -5.109.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.153 40.153 18.427 58.580Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-37.282 -37.282 -18.427 -55.709Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.876 96.967.885Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.876 96.967.885Transferler-143.005 -4.950.334 5.137.225 43.886 43.886Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.891 36.891Dönem Karı (Zararı)-19.706.259 -19.706.259 36.891 -19.669.368Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)284.984 284.984 -119.669 165.315Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-119.669 -167.974Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.852.501 -234.630 243.597 -135.075.016 -19.706.259 77.254.620 289.989 77.544.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.824.298 7.638.605Dönem Karı (Zararı)-19.706.259 -16.878.173Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-19.706.259 -16.878.173Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.148.449 6.010.086Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 327.490 2.772.414Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 489.386Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler489.386Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-223.958 716.933Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-223.958 716.933Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.124.900 -4.785.965Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-32 616.337 -4.799.329Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-32 -2.077.480Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri31-32 348.579 451.512Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri31-32 -12.336 -438.148Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12.973.959 6.817.318Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 1.195.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.509.554 18.506.692Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.384.892 -123.590Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 5.544.141 722.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 5.544.141 722.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.358.626 -3.559.428İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.651.289 -3.570.569İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -292.663 11.141Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.326.885 -2.869.710Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)882.797 -10.597.576Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.362.430 758.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -28.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.390.680 758.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-47.464 -15.334Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 319 -892.559İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 22.793 5.310İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -22.474 -897.869Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)34 269.685 34.924.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.572.757 159.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.530.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-27.103.541 159.731Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.048.256 7.638.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler223.958YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18 4.858.119 -1.200.034Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 4.858.119 -1.200.034Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.858.119 -1.200.034FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.182.202 -3.829.797Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-66.512 4.507.400Kredilerden Nakit Girişleri4.507.400Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.337.197Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.337.197Ödenen Faiz33 -2.077.480Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-38.210YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)851.619 2.608.774NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)851.619 2.608.774DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.143.390 2.307.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.995.009 4.916.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.995.009 3.143.391Finansal Yatırımlar6 6.089.131 3.704.238Ticari Alacaklar8 1.538.403 893.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.538.403 893.580Diğer Alacaklar27-9 18.681.431 18.357.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 17.855.372 17.824.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 826.059 533.396Peşin Ödenmiş Giderler10 542 421.633Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 428.427 382.666Diğer Dönen Varlıklar18 2.751.154 119.202ARA TOPLAM33.484.097 27.022.234Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar359.160.699 334.477.368TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR392.644.796 361.499.602DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 14.876.811 14.876.812Diğer Alacaklar27-9 3.595.025 5.277.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 3.496.428 5.178.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 98.597 98.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 464.946 464.946Maddi Duran Varlıklar13 51.484.206 51.919.503Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 35.513 44.767Peşin Ödenmiş Giderler10 461.706TOPLAM DURAN VARLIKLAR70.456.501 73.045.292TOPLAM VARLIKLAR463.101.297 434.544.894KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler7 33.256Ticari Borçlar2.762.171 1.308.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 416.531 444.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.345.640 863.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 50.764 98.228Diğer Borçlar27-9 53.614 53.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 53.103 30.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 511 22.981Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 432.057 163.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 723.726 6.352ARA TOPLAM4.022.332 1.663.065Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler28 377.587.839 333.164.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER381.610.171 334.827.155UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.938 14.133Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.931.579 2.735.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.946.517 2.749.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER385.556.688 337.577.009ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.254.620 96.632.010Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 194.617.871 194.475.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 194.617.871 194.475.892Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 194.852.501 194.995.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -234.630 -519.614Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 243.597 243.597Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-135.075.016 -130.124.681Net Dönem Karı veya Zararı-19.706.259 -5.137.225Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 289.989 335.875TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.544.609 96.967.885TOPLAM KAYNAKLAR463.101.297 434.544.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 1.961.898 3.151.802Satışların Maliyeti5 -4.835.454 -7.106.703TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.873.556 -3.954.901BRÜT KAR (ZARAR)-2.873.556 -3.954.901Genel Yönetim Giderleri20 -1.063.717 -937.918Pazarlama Giderleri20 -135.847 -153.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 629.760 165.176Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -144.407 -1.279.108ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.587.767 -6.160.545FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.587.767 -6.160.545Finansman Gelirleri22 9.302.881 2.665.862Finansman Giderleri23 -24.098.898 -13.789.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.383.784 -17.284.246Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -1.322.475 418.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.322.475 418.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-19.706.259 -16.865.280DÖNEM KARI (ZARARI)-19.706.259 -16.865.280Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36.891 12.893Ana Ortaklık Payları-19.743.150 -16.878.173Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-327.054 936.340Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-143.005Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-185.372 1.200.436Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.323 -264.096Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.323 -264.096Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-327.054 936.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.033.313 -15.928.940Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36.891 12.893Ana Ortaklık Payları-20.070.204 -15.941.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850169BIST