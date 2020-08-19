***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.598 -93.204.633 -40.541.870 101.766.364 308.417 102.074.781Transferler-3.621.821 -36.920.049 40.541.870Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.621.821 40.153 -5.137.225 -5.097.072 45.886 -5.051.186Dönem Karı (Zararı)-5.137.225 -5.137.225 27.459 -5.109.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.153 40.153 18.427 58.580Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-37.282 -37.282 -18.428 -55.710Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.598 -130.124.682 -5.137.225 96.632.010 335.875 96.967.885Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.598 -130.124.682 -5.137.225 96.632.010 335.875 96.967.885Transferler5.135.225Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)341.291 475.955 -34.073.600 -33.256.354 15.904 -33.240.450Dönem Karı (Zararı)-34.073.600 -34.073.600 15.904 -34.057.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)341.291 475.955 -5.473.097 817.246 817.246Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-335.874 -335.874Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 195.336.797 -43.659 243.596 -135.597.779 -34.073.600 63.039.782 351.778 63.391.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.509.374 51.817.635Dönem Karı (Zararı)-34.073.600 -19.989.635Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-34.073.600 -19.989.635Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.442.628 29.231.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler704.409 5.785.718Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-294.566Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-294.566Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.283 890.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler63.283 890.766Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-90.564 2.463.064Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.261.629 -1.357.446Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.288.725 3.600.948Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-147.483 667.641Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri84.015 -448.079Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22.036.480Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler308.923 -99.661Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.778.797Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.649.882Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.549.992İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.006.854 42.667.369Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.654.892 -207.548Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.068.209 892.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.068.209 892.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.944.314 5.065.406İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.252.091 5.054.265İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.692.223 11.141Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.674.745 -5.109.832Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-448.553 -2.748.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler283.784 15.614.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-444.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)728.565 15.614.385Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-48.766 1.604.595Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.783 4.028İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-30.310İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-22.473 4.028Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-18.666.780Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)50.315.971 32.236.644İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.966.141 -4.684.689Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-958.645 -1.865.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.924.786 -2.819.422Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.509.374 51.909.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-91.908YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.419.945 -22.992.447Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.419.945 -22.992.447Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.419.945 -19.198.878Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.793.569FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.031.523 -18.497.278Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.423.063 14.634.825Kredilerden Nakit Girişleri22.448.396 14.634.825Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-25.333Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.273.862Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.273.862Ödenen Faiz-1.288.725 -2.871.210Alınan Faiz12.969Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)897.185YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.102.204 10.327.910NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.102.204 10.327.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.143.390 2.310.604DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.245.594 12.638.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.245.594 3.143.390Finansal Yatırımlar5 3.958.961 3.704.238Ticari Alacaklar8 96.119 893.581İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 96.119 893.581Diğer Alacaklar9-25 23.067.082 18.357.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9-25 20.758.752 17.824.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.308.330 533.396Peşin Ödenmiş Giderler7 421.632Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 522 382.666Diğer Dönen Varlıklar17 4.718.677 119.201ARA TOPLAM37.086.955 27.022.232Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar22 366.906.885 334.477.368TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR403.993.840 361.499.600DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar11 14.876.811 14.876.811Diğer Alacaklar9 3.541.472 5.277.559İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.496.428 5.178.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 45.044 98.598Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 464.946 464.946Maddi Duran Varlıklar13 52.952.884 51.919.503Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 431.331 44.767Peşin Ödenmiş Giderler7 461.706TOPLAM DURAN VARLIKLAR72.267.444 73.045.292TOPLAM VARLIKLAR476.261.284 434.544.892KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler6 7.923 33.256Ticari Borçlar8-25 1.712.566 1.308.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-25 444.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.712.566 863.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 14.875 98.228Diğer Borçlar9-25 508 53.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9-25 30.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 508 22.981Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 163.177Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 261.188Kısa Vadeli Karşılıklar15 19.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 19.159Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 480.867 6.351ARA TOPLAM2.497.086 1.663.064Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler22 407.313.056 333.164.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER409.810.142 334.827.154UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 14.938 14.132Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 3.044.644 2.735.722TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.059.582 2.749.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER412.869.724 337.577.008ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.039.782 96.632.009Ödenmiş Sermaye18 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 195.293.138 194.475.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)195.293.138 194.475.892Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)195.336.797 194.995.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.659 -519.614Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 243.597 243.597Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-135.597.780 -130.124.682Net Dönem Karı veya Zararı-34.073.600 -5.137.225Kontrol Gücü Olmayan Paylar351.778 335.875TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.391.560 96.967.884TOPLAM KAYNAKLAR476.261.284 434.544.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 4.020.661 36.660.584 2.058.763 33.508.782Satışların Maliyeti3 -7.593.804 -31.799.421 -2.758.350 -24.692.718TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3 -3.573.143 4.861.163 -699.587 8.816.064BRÜT KAR (ZARAR)3 -3.573.143 4.861.163 -699.587 8.816.064Genel Yönetim Giderleri3-19 -2.060.441 -2.818.397 -996.724 -1.880.479Pazarlama Giderleri3-19 -187.735 -781.228 -51.888 -627.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3-2 93.247 1.844.548 -536.513 1.679.372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler3-2 -381.020 -1.139.020 -236.613 140.087ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3 -6.109.092 1.967.066 -2.521.325 8.127.610FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3 -6.109.092 1.967.066 -2.521.325 8.127.610Finansman Gelirleri21 17.324.775 4.716.969 8.021.894 2.051.108Finansman Giderleri21 -44.411.623 -26.277.804 -20.312.725 -12.488.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-33.195.940 -19.593.769 -14.812.156 -2.309.523Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-861.756 -395.866 460.719 -814.832Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -552.833 -296.205 -552.833 -296.205Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-308.923 -99.661 1.013.552 -518.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-34.057.696 -19.989.635 -14.351.437 -3.124.355DÖNEM KARI (ZARARI)-34.057.696 -19.989.635 -14.351.437 -3.124.355Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 15.904 24.394 -20.987 8.539Ana Ortaklık Payları-34.073.600 -20.014.029 -14.330.450 -3.132.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.088.617 619.854 1.415.671 -316.486Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.052.877 1.195.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)141.028 794.684 326.400 -405.752Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-105.288 -174.830 -106.610 89.266Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-105.288 -174.830 -106.610 89.266Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.088.617 619.854 1.415.671 -316.486TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.969.079 -19.369.781 -12.935.766 -3.440.841Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.904 -21.432 -20.987 8.539Ana Ortaklık Payları-32.984.983 -19.348.349 -12.914.779 -3.449.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869991BIST