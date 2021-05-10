***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.876 96.967.885Transferler-143.005 -4.950.334 5.137.225 43.886 43.886Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.891 36.891Dönem Karı (Zararı)-19.706.259 -19.706.259 36.891 -19.669.368Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)284.984 284.984 -119.669 165.315Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-119.669 -167.974Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.852.501 -234.630 243.597 -135.075.016 -19.706.259 77.254.620 289.989 77.544.609Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 195.798.234 340.767 -135.202.562 -46.131.843 51.979.023 350.906 52.329.929Transferler-182.393.153 -44.981.857 46.131.843 -181.243.167Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)221.756.145 221.756.145 10.130 221.766.275Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 13.405.081 340.767 -180.184.419 221.756.145 92.492.001 361.036 92.853.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.119.788 -1.824.298Dönem Karı (Zararı)221.766.275 -19.706.259Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.882.536 13.148.449Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.269.771 327.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler608.815 -223.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler608.815 -223.958Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.451.108 -1.124.900Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler8.451.108 616.337Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.077.480Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri348.579Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-12.336Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.972.642 12.973.959Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.195.858Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.580.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-277.603.893 4.509.554Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.384.892Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-149.871.722 5.544.141İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)53.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-149.924.843 5.544.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.713.807 1.358.626İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.713.807 1.651.289İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-292.663Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.805.663 1.326.885Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.480.060 882.797Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler495.826 2.362.430İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)495.826 2.390.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-47.464Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.101.168 319İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22.793İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-22.474Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-144.901.081 269.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.572.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.530.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-27.103.541Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.955.082 -2.048.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler223.958Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-38.164.706YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI59.350.087 4.858.119Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri241.743.240 4.858.119Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri238.123.025 4.858.119Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.620.215Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-182.393.153FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.408.877 -2.182.202Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-66.512Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-449.219Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-449.219Ödenen Faiz-6.657.637 -2.077.480Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.515.733 -38.210YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.639.176 851.619NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.639.176 851.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.761.552 3.143.390DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.400.728 3.995.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.400.728 1.761.553Finansal Yatırımlar6 3.620.215Ticari Alacaklar8-27 190.217.577 790.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8-27 430.571 483.692İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 189.787.006 307.060Diğer Alacaklar9-27 7.039.135 6.258.475İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9-27 5.311.419 6.094.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.727.716 163.838Peşin Ödenmiş Giderler10 4.380.685 1.200.232Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar379Diğer Dönen Varlıklar18 3.849.067 5.290.104ARA TOPLAM212.887.571 18.921.331Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar300.254.963TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR212.887.571 319.176.294DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlarİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar14.876.812 14.876.811Diğer Alacaklar9-27 3.189.968 3.136.416İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.091.371 3.091.372İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar98.597 45.044Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 450.253 450.253Maddi Duran Varlıklar13 68.551.300 68.865.349Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 6.697 7.765Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.697 7.765Peşin Ödenmiş Giderler487TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.075.517 87.336.594TOPLAM VARLIKLAR299.963.088 406.512.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.828.157Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları53.623.520Diğer Finansal Yükümlülükler7 8.747 36.206Ticari Borçlar8-27 1.526.746 1.256.975İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8-27 393.254 393.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.133.492 863.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar601.458 5.729Diğer Borçlar47.497 26.399İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9-27 3.811 5.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 43.686 20.463Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.288.797 83.495Kısa Vadeli Karşılıklar16 67.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar67.736Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 6.594.552 740.156ARA TOPLAM90.587.210 2.148.960Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler347.113.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.587.210 349.262.058UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 107.670.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.360Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.213.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.213.136Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 5.626.259 4.920.901TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER116.522.841 4.920.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER207.110.051 354.182.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.492.001 51.979.023Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.405.081 195.798.233Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.405.081 195.798.233Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 340.767 340.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-180.184.419 -135.202.562Net Dönem Karı veya Zararı221.756.145 -46.131.843Kontrol Gücü Olmayan Paylar361.036 350.906TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.853.037 52.329.929TOPLAM KAYNAKLAR299.963.088 406.512.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 3.757.752 1.961.898Satışların Maliyeti5 -4.570.510 -4.835.454TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-812.758 -2.873.556BRÜT KAR (ZARAR)-812.758 -2.873.556Genel Yönetim Giderleri20 -661.974 -1.063.717Pazarlama Giderleri20 -58.574 -135.847Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 251.010.585 629.760Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.837.970 -144.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)246.639.309 -3.587.767FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)246.639.309 -3.587.767Finansman Gelirleri189.655 9.302.881Finansman Giderleri-24.068.648 -24.098.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)222.760.316 -18.383.784Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-994.041 -1.322.475Dönem Vergi (Gideri) Geliri-288.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-705.358 -1.322.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)221.766.275 -19.706.259DÖNEM KARI (ZARARI)221.766.275 -19.706.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.130 36.891Ana Ortaklık Payları221.756.145 -19.743.150Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar498.208 -327.054Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)116.128 -143.005Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)168.344 -185.372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler213.736 1.323Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri213.736 1.323Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)498.208 -327.054TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)222.264.483 -20.033.313Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.557 36.891Ana Ortaklık Payları222.235.926 -20.070.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936058BIST