***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniDönem karı zararının dağılımı satırları sehven ters yazılmıştırDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimiz 30.09.2020 tarihli Finansal Tablolarının KAP sistemine yüklenmesi sırasında, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda bulunan Dönem Karı Zararının Dağılımı satırlarında sehven Ana Ortaklık Payları ve Kontrol Gücü Olmayan Payların değerleri ters yazılmıştır. Bu iki satırın değerleri düzeltilerek tekrar gönderilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888404BIST