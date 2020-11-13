***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
13.11.2020 14:59
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dönem karı zararının dağılımı satırları sehven ters yazılmıştır
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz 30.09.2020 tarihli Finansal Tablolarının KAP sistemine yüklenmesi sırasında, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda bulunan Dönem Karı Zararının Dağılımı satırlarında sehven Ana Ortaklık Payları ve Kontrol Gücü Olmayan Payların değerleri ters yazılmıştır. Bu iki satırın değerleri düzeltilerek tekrar gönderilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888404
BIST
16:201.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:207,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:209,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:20467,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,87
|Açılış
|: 467,59
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.765.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.267.591
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,77
|3.660.433.567
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,33
|2.823.292.813
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,88
|1.218.721.815
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,28
|1.131.354.132
|% 0,64
|
|PETKM
|4,75
|971.568.669
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.823.292.813
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,88
|1.218.721.815
|% 3,97
|
|GARAN
|8,77
|3.660.433.567
|% 1,62
|
|TSKB
|2,29
|712.884.710
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|462.460.822
|% 0,53
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6928
|7,6967
|% 0,10
|
|Euro
|9,0877
|9,1079
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,1181
|10,1689
|% 0,57
|
|Frank
|8,3932
|8,4438
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0486
|2,0589
|% 0,19
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|12,91
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,20
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,13
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
|