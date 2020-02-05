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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.02.2020 15:03
GÜNCEL HABERLER



***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.12.2019
Genel Kurul Tarihi 14.01.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.01.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres İlkbahar Mah. Konrad Adenaur Cad. No: 79-10

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.
3 - Gündemin 4. Maddesind



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TSGYO 2,21 44.265.583 % 14,51  
GYHOL 26,14 11.839.274 % 12,58  
DITAS 13,97 28.349.160 % 12,30  
DZGYO 6,27 46.744.158 % 11,17  
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Sterlin 7,7791 7,8181 % 0,12  
Frank 6,1277 6,1646 % -0,28  
Riyal 1,5896 1,5975 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.555 -0,66  
Altın Gr. 299 299 -0,10  
Cumhuriyet 1.980 2.010 -7,00  
Tam 1.971 2.020 -9,42  
Yarım 952 977 -4,56  
Çeyrek 478 489 -2,27  
Gümüş.Ons 17,60 17,64 -0,01  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 55,31 55,31 1,35  
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