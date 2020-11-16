***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Utopya A.Ş. 2019 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 16.11.2020Genel Kurul Tarihi 16.12.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.12.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 - 5Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi3 - Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 Yılı Finansal Tabloları' nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul' un bilgisine sunulması,11 - Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,14 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK ‘ nın 395 ve 396' ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul ‘ un onayına sunulması ve 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 GK Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarA.Şirket Yönetim Kurulumuzun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Aralık 2020 Çarşamba Günü Saat 11.00 'da 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 /5 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Yurt geneli baskısı bulunan bir gazetede ilan edilmesine,C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888662BIST