Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.09.2022 16:13
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Utopya A.Ş. 20.09.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.08.2022
Genel Kurul Tarihi 20.09.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Çankaya Mh. Çankaya Cad. No: 28 - 5

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.
3 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2 No lu Maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği şekilde "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Olağanüstü GK ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2022 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantısında görüşülen maddeleri içeren Toplantı Tutanağı ekte PDF formatında sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.09.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak1.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
A. Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Eylül 2022 Salı Günü Saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,
B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,
C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065473


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.198
Değişim :  -2,07% |  -67,48
Açılış :  3.258  
Önceki Kapanış :  3.266  
En Yüksek
3.284 En Düşük
3.198
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 120,00 107.912.492 % 9,99  
RODRG 42,94 13.952.919 % 9,99  
ENSRI 18,62 89.308.884 % 9,98  
IDEAS 25,62 45.969.177 % 9,96  
HKTM 42,64 69.402.365 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5257 18,5434 % 0,51  
Euro 18,0463 18,0709 % 2,15  
Sterlin 20,0713 20,1720 % 1,72  
Frank 18,8713 18,9849 % 1,94  
Riyal 4,8976 4,9222 % 0,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 33,23  
Altın Gr. 989 989 22,79  
Cumhuriyet 6.632 6.732 60,00  
Tam 6.683 6.796 120,00  
Yarım 3.251 3.322 59,00  
Çeyrek 1.631 1.661 29,00  
Gümüş.Ons 18,93 18,97 0,57  
Gümüş Gr. 11,25 11,26 0,35  
B. Petrol 87,58 87,58 2,71  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru