***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 18:10
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Seğmenler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Vergi Dairesine sunulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ektedir. Ekte sunulan Geçici Vergi Beyannamesi, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819631
BIST
17:59120.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 765,96
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:596,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:596,5590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:59307,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 307,64
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.497.850
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.115.164.156
|% 19,79
|
|GUBRF
|18,15
|392.184.954
|% 16,27
|
|YKGYO
|3,60
|42.171.962
|% 15,76
|
|GYHOL
|29,14
|1.154.181
|% 13,83
|
|ARDYZ
|15,95
|37.702.623
|% -11,39
|
|ERBOS
|24,58
|21.420.286
|% -10,55
|
|BAGFS
|17,92
|28.563.768
|% -8,85
|
|QNBFB
|48,50
|2.070.253
|% -8,23
|
|QNBFL
|141,50
|4.033.230
|% -8,12
|
|ASELS
|28,88
|2.078.450.043
|% -0,69
|
|THYAO
|15,27
|1.874.929.371
|% 2,55
|
|GSRAY
|3,45
|1.115.164.156
|% 19,79
|
|ODAS
|2,33
|1.056.916.721
|% 8,37
|
|PETKM
|4,16
|542.988.107
|% 0,24
|
|ODAS
|2,33
|1.056.916.721
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,45
|1.115.164.156
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,98
|479.995.767
|% 2,76
|
|PETKM
|4,16
|542.988.107
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,96
|370.851.141
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8458
|7,8851
|% -0,39
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6082
|1,6163
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,45
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|
Seans Raporu
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