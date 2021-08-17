***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteSeğmenler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021-2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesinin ekinde Seğmenler Vergi Dairesine ibraz ettiği Gelir Tablosu, ekte PDF formatında sunulmuş olup söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958684BIST