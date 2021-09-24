***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
24.09.2021 15:59
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021 - 06.08.2021 - 29.04.2021 - 05.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerjisi Santralleri ve Enerji Şirketleri
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesi , Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesi, Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesi
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.04.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
12.970.000 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
13,68
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
448,7
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
63,45
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
116,69
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
221,46
Alım Koşulları
Satın alma bilgileri açıklamalar kısmında belirtilmiş olup satın alınan SPV şirketlerin borçları satın alma tutarından düşülecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.09.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını ve elektrik enerjisi üretim faaliyetlerini artırmak. Olumlu etkilenmesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Avrasya Güneş Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş., Ege Güneş Enerjisi İth. İhr. San. Tic. A.Ş. , Payidar Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. , Uzman Güneş Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. , Yıldız Güneş Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş, Işık Güneş Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/04/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Kullandırılmayacak
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
30.06.2021 Tarih ve 2021-118 , 2021-119 , 2021- 120 Nolu raporlar
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Anreva Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
23.815.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Satın alma işlemi pazarlık yöntemi ve mevcut piyasa koşullarının etkisi ile değerleme raporlarındaki toplam değerden daha düşük fiyata yapılmıştır.
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere 29.04.2021 tarihinde ön protokol imzalandığını kamuoyuna duyurulmuştu. Bahsi geçen 15 adet Güneş Elektrik santrallerinin sahibi olan aşağıda tabloda isimleri verilen 6 adet SPV şirketin 5 tanesinin aktif ve pasifi ile bir bütün olarak hisse devri yoluyla satın alınması, diğer 1 adet SPV şirketin Güneş Enerjisi Santrallerinin makina, teçhizat vb. ve arsa dahil olmak üzere tesis devri yoluyla satın alınması hususunda, Şirketimizin %99 oranında sahibi ve bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin güneş enerjisi yatırımlarımızın takibi ve işletilmesi için kurduğu ve %100 oranında sahibi olduğu Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile 6 SPV şirketin tarafları arasında devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu satın alma işlemleri için Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalanan 10.500.000 USD yatırım, 500.000 USD işletme kredisinin kullandırım işlemleri başlamıştır. Şirketimizin yenilenebilir enerji alanında kurulu gücü % 305 artarak, 16.200 kWp ye ulaşmıştır.
Devir Alınan SPV Şirketler:
1-Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş.
2-Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş.
3-Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş.
4-Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş.
5-Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş.
Tesisleri Satın Alınan SPV Şirket :
1-Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş.
Satın Alınan Güneş Enerjisi Santralleri :
KOCADERE-1 Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 1148,16
KOCADERE-2 Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. 1148,16
KOCADERE-3 Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. 1148,16
KOCADERE-4 Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. 1148,16
KOCADERE-5 Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. 1148,16
KOCADERE-6 Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 1148,16
ÇENGER-1 Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. 598,58
ÇENGER-2 Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. 598,58
ÇENGER-3 Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 598,58
ÇENGER-4 Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş 598,58
ÇENGER-5 Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. 598,58
ÇENGER-6 Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. 598,58
NİF-1 Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 573,45
NİF-2 Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 573,45
NİF-3 Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 573,45
TOPLAM KURULU GÜÇ 12.200,79 kWp
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965162
BIST