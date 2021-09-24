***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2021 - 06.08.2021 - 29.04.2021 - 05.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerjisi Santralleri ve Enerji ŞirketleriAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDenizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesi , Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesi, Muğla İli Fethiye İlçesi Nif MahallesiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05.04.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli12.970.000 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)13,68Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)448,7Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)63,45Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)116,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)221,46Alım KoşullarıSatın alma bilgileri açıklamalar kısmında belirtilmiş olup satın alınan SPV şirketlerin borçları satın alma tutarından düşülecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.09.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını ve elektrik enerjisi üretim faaliyetlerini artırmak. Olumlu etkilenmesi beklenmektedir.Karşı TarafAvrasya Güneş Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş., Ege Güneş Enerjisi İth. İhr. San. Tic. A.Ş. , Payidar Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. , Uzman Güneş Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. , Yıldız Güneş Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.Ş, Işık Güneş Enerji Sistemleri Enr. Hiz. San. ve Tic. A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/04/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıKullandırılmayacakMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası30.06.2021 Tarih ve 2021-118 , 2021-119 , 2021- 120 Nolu raporlarDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAnreva Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar23.815.000 USDİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiSatın alma işlemi pazarlık yöntemi ve mevcut piyasa koşullarının etkisi ile değerleme raporlarındaki toplam değerden daha düşük fiyata yapılmıştır.AçıklamalarŞirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere 29.04.2021 tarihinde ön protokol imzalandığını kamuoyuna duyurulmuştu. Bahsi geçen 15 adet Güneş Elektrik santrallerinin sahibi olan aşağıda tabloda isimleri verilen 6 adet SPV şirketin 5 tanesinin aktif ve pasifi ile bir bütün olarak hisse devri yoluyla satın alınması, diğer 1 adet SPV şirketin Güneş Enerjisi Santrallerinin makina, teçhizat vb. ve arsa dahil olmak üzere tesis devri yoluyla satın alınması hususunda, Şirketimizin %99 oranında sahibi ve bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin güneş enerjisi yatırımlarımızın takibi ve işletilmesi için kurduğu ve %100 oranında sahibi olduğu Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile 6 SPV şirketin tarafları arasında devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu satın alma işlemleri için Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalanan 10.500.000 USD yatırım, 500.000 USD işletme kredisinin kullandırım işlemleri başlamıştır. Şirketimizin yenilenebilir enerji alanında kurulu gücü % 305 artarak, 16.200 kWp ye ulaşmıştır.Devir Alınan SPV Şirketler:1-Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş.2-Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş.3-Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş.4-Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş.5-Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş.Tesisleri Satın Alınan SPV Şirket :1-Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş.Satın Alınan Güneş Enerjisi Santralleri :KOCADERE-1 Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 1148,16KOCADERE-2 Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. 1148,16KOCADERE-3 Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. 1148,16KOCADERE-4 Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. 1148,16KOCADERE-5 Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. 1148,16KOCADERE-6 Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 1148,16ÇENGER-1 Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. 598,58ÇENGER-2 Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. 598,58ÇENGER-3 Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 598,58ÇENGER-4 Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş 598,58ÇENGER-5 Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. 598,58ÇENGER-6 Yıldız Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. 598,58NİF-1 Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 573,45NİF-2 Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 573,45NİF-3 Işık Güneş Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. 573,45TOPLAM KURULU GÜÇ 12.200,79 kWphttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965162BIST