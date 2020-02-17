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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2020 18:11
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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019 - 11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.11.2019 Tarihinde Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Şirketimize ait Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesinde bulunan Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne satışı için gerekli izinlerin alınması sürecinde, Rekabet Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğü' ndeki incelemenin tamamlanmış olup onay için T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına sunulduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Gelinen bu süreçte, Şirketimiz ile ilgili alınması gereken tüm izinler tamamlanmış olup devir için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı beklenmektedir.
İşbu  açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 - 7 kapsamında  yapılan açıklamadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819639


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YKGYO 3,62 44.775.766 % 16,40  
GUBRF 18,08 399.171.773 % 15,82  
GYHOL 29,40 1.348.750 % 14,84  
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Sterlin 7,8463 7,8857 % -0,38  
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