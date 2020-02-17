***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2019 - 11.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.11.2019 Tarihinde Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Şirketimize ait Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesinde bulunan Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne satışı için gerekli izinlerin alınması sürecinde, Rekabet Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğü' ndeki incelemenin tamamlanmış olup onay için T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına sunulduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Gelinen bu süreçte, Şirketimiz ile ilgili alınması gereken tüm izinler tamamlanmış olup devir için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı beklenmektedir.İşbu açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 - 7 kapsamında yapılan açıklamadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819639BIST