***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 18:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019 - 11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.11.2019 Tarihinde Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Şirketimize ait Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesinde bulunan Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne satışı için gerekli izinlerin alınması sürecinde, Rekabet Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğü' ndeki incelemenin tamamlanmış olup onay için T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına sunulduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Gelinen bu süreçte, Şirketimiz ile ilgili alınması gereken tüm izinler tamamlanmış olup devir için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı beklenmektedir.
İşbu açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 - 7 kapsamında yapılan açıklamadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819639
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:05307,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,34
|Açılış
|: 307,74
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|BAGFS
|17,55
|33.599.863
|% -10,73
|
|ERBOS
|24,56
|22.094.876
|% -10,63
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% -0,48
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8463
|7,8857
|% -0,38
|
|Frank
|6,1377
|6,1746
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6082
|1,6163
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,44
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|
Seans Raporu
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