***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 13:07
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya Sağlık Örgütünce Küresel Salgın olarak tanımlanan Koronavirus (Covid-19) Salgını nedeniyle Şirketimizce alınan önlemler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
1-Salgına sebep olan virüs ve etkileri hakkında çalışanlarımıza detaylı bilgilendirme yapılmıştır.
2-Virüsten korunmak için alınması gereken çevresel ve kişisel tedbirlerin önemi çalışanlarımıza iletilmiştir. Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafe dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
3-Tüm çalışma alanlarımızda gerekli dezenfektasyon ve temizlik işlemleri yapılmış, düzenli olarak da yapılmaya devam edilmektedir.
4-Çalışanlarımızın zorunlu olmadıkça tüm seyahatleri iptal edilmiştir.
5-Yapılması gereken toplantıların
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|18,15
|99.131.046
|% 10,00
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|GSRAY
|1,76
|125.910.968
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.900.878
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.160.752
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.960.381
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.536.603
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|THYAO
|9,14
|941.792.909
|% 4,22
|
|ASELS
|23,70
|498.641.521
|% 1,11
|
|GARAN
|7,70
|473.358.141
|% 2,67
|
|ECILC
|4,85
|227.040.730
|% 9,98
|
|YKBNK
|1,91
|213.375.805
|% 2,14
|
|IHLGM
|0,83
|90.307.446
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,91
|213.375.805
|% 2,14
|
|THYAO
|9,14
|941.792.909
|% 4,22
|
|IHLAS
|0,45
|33.664.792
|% 7,14
|
|GSRAY
|1,76
|125.910.968
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6968
|7,7354
|% 1,20
|
|Frank
|6,6092
|6,6490
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7082
|1,7167
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-0,25
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,00
|
|B. Petrol
|27,05
|27,05
|-0,34
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