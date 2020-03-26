***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya Sağlık Örgütünce Küresel Salgın olarak tanımlanan Koronavirus (Covid-19) Salgını nedeniyle Şirketimizce alınan önlemler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.1-Salgına sebep olan virüs ve etkileri hakkında çalışanlarımıza detaylı bilgilendirme yapılmıştır.2-Virüsten korunmak için alınması gereken çevresel ve kişisel tedbirlerin önemi çalışanlarımıza iletilmiştir. Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafe dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.3-Tüm çalışma alanlarımızda gerekli dezenfektasyon ve temizlik işlemleri yapılmış, düzenli olarak da yapılmaya devam edilmektedir.4-Çalışanlarımızın zorunlu olmadıkça tüm seyahatleri iptal edilmiştir.5-Yapılması gereken toplantıların