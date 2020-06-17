***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2020 15:31
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020 - 26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait, Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesinde bulunan Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne devir işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı onayı süreci halen devam etmektedir. İzin sürecinin uzun sürmesi ve bu esnada Covid-19 salgını sebebi ile geç de olsa başlayan 2020 Turizm Sezonunda hizmet verebilmek için Utopia World Hotel, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan " Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & İçme Ünitelerinin Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri" kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda otelimiz 08.07.2020 tarihinde misafirlerini ağırlamaya başlayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851575
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05379,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,33
|Açılış
|: 379,97
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5676
|8,6106
|% -0,20
|
|Frank
|7,1743
|7,2175
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-1,04
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.486
|5,50
|
|Tam
|2.536
|2.551
|1,80
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|2,80
|
|Çeyrek
|620
|624
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,75
|40,75
|-0,21
|
Seans Raporu
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17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI