***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2020 - 26.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait, Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesinde bulunan Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne devir işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli son aşama olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı onayı süreci halen devam etmektedir. İzin sürecinin uzun sürmesi ve bu esnada Covid-19 salgını sebebi ile geç de olsa başlayan 2020 Turizm Sezonunda hizmet verebilmek için Utopia World Hotel, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan " Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & İçme Ünitelerinin Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri" kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda otelimiz 08.07.2020 tarihinde misafirlerini ağırlamaya başlayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851575BIST