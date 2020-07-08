***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 09:54
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.06.2020 Tarihinde Kamuoyuna duyurduğumuz üzere Şirketimizin Antalya İli Alanya İlçesi'nde bulunan oteli Utopia World Hotel, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan " Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & İçme Ünitelerinin Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri" ni sağladığı için "Güvenli Turizm Sertifikası" almıştır. Bu kapsamda otelimiz bugün 08.07.2020 tarihi itibariyle misafirlerini ağarlamaya başlamıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856508
BIST
11:12119.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 537,61
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:126,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:127,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7546
En Düşük
7,7149
11:12396,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 396,75
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.958.430
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.643.226
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.476.754
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.794.065
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|DOBUR
|16,20
|456.893
|% -6,84
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,96
|55.652.697
|% -5,95
|
|TSPOR
|7,23
|102.980.879
|% -4,99
|
|BRMEN
|1,81
|1.347.458
|% -4,23
|
|EKGYO
|2,28
|1.011.732.829
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|566.503.965
|% -1,13
|
|TKFEN
|18,49
|421.302.374
|% 2,67
|
|SISE
|6,38
|420.638.535
|% -1,69
|
|GARAN
|8,25
|399.363.293
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,28
|1.011.732.829
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|566.503.965
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,93
|239.292.480
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,35
|390.674.924
|% 3,08
|
|TSKB
|1,32
|95.249.490
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5854
|8,6284
|% 0,08
|
|Frank
|7,2629
|7,3066
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,77
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.570
|2.590
|6,30
|
|Tam
|2.645
|2.658
|6,50
|
|Yarım
|1.285
|1.300
|3,20
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,40
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
|
Seans Raporu
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11:24ENKAI
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