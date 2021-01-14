***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.10.2020 Tarihli KAP açıklamamızda T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı onayı ve Orman Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ile Şirketimize ait Utopia World Hotel ' in Adalı Otelcilik Tur. Org.Tic. A.Ş. 'ne devrinin uygun bulunduğunun tarafımıza tebliğ edildiğini duyurmuştuk. Utopia World Hotel' in devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli süreç devam etmekte olup gelinen aşamada herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Satış sözleşmesinin detayları devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte " Maddi Duran Varlık Satış" formu ile KAP ' da ivedilikle duyurulacaktır. İşbu açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 - 7 kapsamında yapılan açıklamadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902236BIST