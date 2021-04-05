***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarakŞirketimize ait Utopia World Hotel'in satış işlemlerinin 30.03.2021 tarihi itibariyle tamamlanması nedeniyle-Şirketimizin Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımlarının artırılmasına,-Hali hazırda faaliyette bulunduğumuz bu sektöre ilişkin olası satın alma ve yatırımlar konusunda Yönetim Kurulu Üyemiz Nejat Recai DURSUN'un gerekli görüşmeleri yapmak üzere şirketimizi temsilen tam yetkili kılınmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923509BIST