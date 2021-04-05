***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 18:10
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak
Şirketimize ait Utopia World Hotel'in satış işlemlerinin 30.03.2021 tarihi itibariyle tamamlanması nedeniyle
-Şirketimizin Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımlarının artırılmasına,
-Hali hazırda faaliyette bulunduğumuz bu sektöre ilişkin olası satın alma ve yatırımlar konusunda Yönetim Kurulu Üyemiz Nejat Recai DURSUN'un gerekli görüşmeleri yapmak üzere şirketimizi temsilen tam yetkili kılınmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923509
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0770
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6830
En Düşük
9,5657
18:05456,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,04
|Açılış
|: 456,05
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1277
|8,1306
|% 0,35
|
|Euro
|9,6509
|9,6701
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,2127
|11,2690
|% -0,12
|
|Frank
|8,7018
|8,7542
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1628
|2,1736
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|15,89
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,96
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL