***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.04.2021 Tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere ön protokol imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Bahsi geçen 15 adet Güneş Enerjisi Santrali için ön protokolde belirtilen şartlar dahilinde süresi içinde kapora ödemeleri yapılmıştır. 15 Adet Güneş Enerjisi Santralinin sahibi olan 6 adet SPV şirket için bankaların ekspertiz, istihbarat ve komite aşamaları tamamlanmış ve ilgili bankalar nezdinde şirketimize kredi limitleri tanımlanmış olup, kredi tahsis süreci devam etmektedir. İşbu açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 - 7 kapsamında yapılan açıklamadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955520BIST