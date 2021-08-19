***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.08.2021 Tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin Yenilenebilir Enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla İli Fethiye İlçesi Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak için ilgili bankalar nezdinde kredi tahsis sürecinin devam ettiği duyurulmuştu. 19.08.2021 Tarihinde Şirketimizin %99 oranında sahibi ve iştiraki olan Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin %100 sahibi olduğu, güneş enerjisi santrallerimizin işletmesi ve takibi için kurmuş olduğumuz Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 10.500.000 $ (OnMilyonBeşyüzBin ABD Doları) "Yatırım Kredisi", 500.000 $ (BeşYüzBin ABD Doları) "İşletme Kredisi" olmak üzere toplamda 11.000.000 $ ( OnBirMilyon ABD Doları) lık Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olup, satın alınacak olan SPV ler için kredi kullandırım süreci başlamıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959245BIST