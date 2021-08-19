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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2021 15:21



***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.08.2021 Tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin Yenilenebilir Enerji  alanındaki yatırımlarını artırma hedefi  doğrultusunda, Lisanssız  Elektrik Üretim Yönetmeliği  altında kurulmuş  olan Denizli İli  Pamukkale İlçesi Kocadere Mahallesinde 6 adet, Muğla  İli Fethiye İlçesi  Çenger Mahallesinde 6 adet ve Muğla İli Fethiye  İlçesi Nif  Mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp  olan 15  adet Güneş Elektrik santralini satın almak için ilgili bankalar nezdinde kredi tahsis sürecinin devam ettiği duyurulmuştu. 19.08.2021 Tarihinde Şirketimizin %99 oranında sahibi ve iştiraki olan Isparta Elektrik Üretim A.Ş. nin %100 sahibi olduğu, güneş enerjisi santrallerimizin işletmesi ve takibi için kurmuş olduğumuz Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 10.500.000 $ (OnMilyonBeşyüzBin ABD Doları) "Yatırım Kredisi", 500.000 $ (BeşYüzBin ABD Doları) "İşletme Kredisi" olmak üzere toplamda 11.000.000 $ ( OnBirMilyon ABD Doları) lık Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmış olup, satın alınacak olan SPV ler için kredi kullandırım süreci başlamıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959245


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AGYO 4,52 181.925.932 % 9,98  
PAMEL 41,04 39.208.619 % 9,97  
GESAN 20,56 277.992 % 9,95  
UTPYA 24,20 2.283.305 % 9,50  
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Altın Ons 1.780 1.780 -0,33  
Altın Gr. 488 488 2,21  
Cumhuriyet 3.230 3.279 -5,00  
Tam 3.219 3.300 1,86  
Yarım 1.556 1.596 0,62  
Çeyrek 780 798 0,45  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 -0,11  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 0,00  
B. Petrol 65,81 65,81 -0,64  
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