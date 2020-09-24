***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:56
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Zekai DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 07.12.1990 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bşk. Antalya Güç Birliği Holding Ortağı Hayır 52 A Bağımsız Üye Değil
NEJAT RECAİ DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 08.06.2004 İcrada Görevli İnşaat ve Enerji Üretimi Koordinatörü Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ve Zedur LTD. ŞTİ. Ortağı Hayır 3.2 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYŞE GÜL KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.06.2006 İcrada Görevli Turizm Koordinatörü Isparta Elektrik Üretim A.Ş. ve Zedur LTD. ŞTİ. Ortağı Hayır 1.6 A Bağımsız Üye Değil Riskten Sorumlu Komite Üyesi
MÜJDAT ORHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 03.09.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Emekli Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. ve Denetim Komitesi Bşk.
ÇAĞLA YAĞMUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 03.09.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur Ankara İç Mimarlık - Proje Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906 Değerlendirildi Hayır Riskten Sorumlu Komite Bşk. ve Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876492
BIST
16:091.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,12
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
16:097,6403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0606
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:098,9058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0703
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:09456,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,34
|Açılış
|: 456,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:07
|CRFSA
|23,98
|22.238.851
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|60.588.446
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.330
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.245.907
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.169.839
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,96
|2.716.821.839
|% 5,78
|
|SISE
|6,83
|1.079.747.940
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,30
|862.786.194
|% 0,30
|
|AKBNK
|4,99
|760.872.797
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|619.138.041
|% 4,46
|
|GARAN
|6,96
|2.716.821.839
|% 5,78
|
|YKBNK
|2,11
|619.138.041
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,30
|862.786.194
|% 0,30
|
|ADESE
|2,39
|454.227.902
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,58
|272.388.256
|% 2,60
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6396
|7,6434
|% -0,75
|
|Euro
|8,9024
|8,9098
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,7233
|9,7721
|% -0,54
|
|Frank
|8,2237
|8,2732
|% -0,99
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% -0,79
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,84
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.018
|3.096
|-49,45
|
|Yarım
|1.459
|1.498
|-23,92
|
|Çeyrek
|732
|749
|-11,96
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,25
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-0,31
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:17METUR
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 393, 565 adet işlem
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16:16TLMAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 30.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 282, 360 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 15, 000.00 milyon TL de
-
16:14ACSEL
Yüzde 9.69 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 770 adet işlem
-
16:12ESCOM
Yüzde 6.33 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 600, 639 adet işlem