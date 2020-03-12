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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

12.03.2020 11:52
GÜNCEL HABERLER



***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. N 79 - 10 Çankaya / ANKARA
Yeni Şirket Merkezi
Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No : 28 - 5 Çankaya / ANKARA
Değişiklik Tarihi
10/03/2020
Açıklamalar

10.03.2020 Tarihinde KAP' dan duyurduğumuz üzere Şirket Merkezimiz " Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No : 28 - 5 Çankaya / ANKARA" adresine taşınmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827411


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Riyal 1,6582 1,6665 % 0,50  
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Altın Gr. 329 329 2,73  
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Yarım 1.050 1.077 -3,33  
Çeyrek 527 539 -1,67  
Gümüş.Ons 16,71 16,74 -0,03  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,00  
B. Petrol 34,08 34,08 -1,71  
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