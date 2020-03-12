***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
12.03.2020 11:52
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. N 79 - 10 Çankaya / ANKARA
Yeni Şirket Merkezi
Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No : 28 - 5 Çankaya / ANKARA
Değişiklik Tarihi
10/03/2020
Açıklamalar
10.03.2020 Tarihinde KAP' dan duyurduğumuz üzere Şirket Merkezimiz " Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No : 28 - 5 Çankaya / ANKARA" adresine taşınmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827411
BIST
12:1496.204
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -4.762,29
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
12:146,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:147,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:14330,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,37
|Açılış
|: 329,96
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,21
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.599.493
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|230.660.240
|% 19,80
|
|SELEC
|8,74
|94.156.471
|% 18,43
|
|DEVA
|11,76
|134.464.035
|% 18,31
|
|ECZYT
|12,98
|83.176.548
|% 17,79
|
|HUBVC
|16,02
|28.397.259
|% -19,90
|
|RYSAS
|4,56
|24.453.224
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|4.757.128
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,00
|12.303.229
|% -19,80
|
|RYGYO
|4,28
|13.918.312
|% -19,70
|
|ASELS
|24,80
|315.422.635
|% -5,20
|
|THYAO
|8,90
|286.894.991
|% -7,39
|
|ECILC
|4,78
|230.660.240
|% 19,80
|
|MGROS
|23,36
|146.387.018
|% 1,65
|
|GARAN
|8,99
|143.988.784
|% -6,16
|
|IHLGM
|0,98
|97.124.761
|% -12,50
|
|ODAS
|1,37
|100.831.781
|% -14,91
|
|ADESE
|1,27
|67.115.026
|% -3,79
|
|EKGYO
|1,15
|58.770.115
|% -7,26
|
|ECILC
|4,78
|230.660.240
|% 19,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9507
|7,9906
|% 0,14
|
|Frank
|6,6442
|6,6842
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6582
|1,6665
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|9,40
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,89
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,33
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,67
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,71
|
Seans Raporu
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12:25
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12:25
EMNIS, ECILC, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:25
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