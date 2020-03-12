***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket Merkeziİlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. N 79 - 10 Çankaya / ANKARAYeni Şirket MerkeziÇankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No : 28 - 5 Çankaya / ANKARADeğişiklik Tarihi10/03/2020Açıklamalar10.03.2020 Tarihinde KAP' dan duyurduğumuz üzere Şirket Merkezimiz " Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No : 28 - 5 Çankaya / ANKARA" adresine taşınmıştır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827411BIST