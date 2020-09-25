***UZERB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***UZERB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [UZERB]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB.E) pay piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/09/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıARİFE ERTENE13301295GÖKHAN MELİH ARMUTCU12609199APTULLAH ERTENE12907312SEMRA ŞEN ARMUTCU13980532Tedbirin uygulanacağı son tarih 26/03/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876803BIST