***UZERB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.01.2021 18:12
***UZERB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB.E) payında 15/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir Toplama Aşamalarında Bilgi Yayının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
UZERB.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/02/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, UZERB.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Süleyman KARADAŞ
37131752
Sinan ÇETİN
29040074
Uğur AKBABA
44593038
Mehmet KARADUMAN
37324764
İbrahim KARDAŞ
45417364
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902206
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|302,50
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