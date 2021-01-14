***UZERB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***UZERB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [UZERB]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB.E) payında 15/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir Toplama Aşamalarında Bilgi Yayının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.UZERB.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/02/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, UZERB.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 15/01/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıSüleyman KARADAŞ37131752Sinan ÇETİN29040074Uğur AKBABA44593038Mehmet KARADUMAN37324764İbrahim KARDAŞ45417364Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902206BIST