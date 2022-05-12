***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2022 09:42
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Özhan Erem tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029565
BIST
11:132.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -40,38
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:1315,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0872
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:1316,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0523
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:13915,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,68
|Açılış
|: 915,31
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:11
|GLBMD
|7,15
|10.328.692
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.406.932
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.694.515
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,73
|50.459.316
|% 8,31
|
|ACSEL
|54,85
|9.787.773
|% 6,61
|
|LIDFA
|6,21
|434.060
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|48.676.991
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|579.451
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.287.299
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.759.143
|% -7,37
|
|THYAO
|41,84
|1.111.821.715
|% -0,85
|
|SISE
|19,63
|766.419.284
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,13
|731.777.875
|% -3,24
|
|EREGL
|33,16
|530.297.688
|% -2,87
|
|ASELS
|23,16
|501.730.944
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,70
|270.819.686
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,63
|336.331.142
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,58
|201.268.467
|% -1,92
|
|ODAS
|2,35
|117.216.993
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,13
|731.777.875
|% -3,24
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3793
|15,3888
|% 0,57
|
|Euro
|16,1372
|16,1821
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7077
|18,8015
|% 0,10
|
|Frank
|15,3779
|15,4705
|% 0,28
|
|Riyal
|4,0881
|4,1086
|% 0,50
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,48
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,29
|