***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 09:08
***UZERB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UZERB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investat Holding Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091030
BIST
10:275.341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,63
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:2718,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:2719,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0668
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:271.087,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.087,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TERA
|17,71
|442.112
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|69.083.202
|% 9,95
|
|RYSAS
|21,60
|7.625.036
|% 9,92
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|KOZAL
|549,00
|816.705.393
|% -7,99
|
|PLTUR
|16,05
|405.080.044
|% -7,55
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|THYAO
|139,40
|821.825.507
|% -0,50
|
|KOZAL
|549,00
|816.705.393
|% -7,99
|
|ENKAI
|33,12
|780.924.101
|% 3,89
|
|PETKM
|19,46
|551.140.870
|% 2,21
|
|EKGYO
|8,21
|458.284.241
|% 0,61
|
|EKGYO
|8,21
|458.284.241
|% 0,61
|
|YKBNK
|11,85
|438.976.648
|% 2,24
|
|PETKM
|19,46
|551.140.870
|% 2,21
|
|PLTUR
|16,05
|405.080.044
|% -7,55
|
|ENKAI
|33,12
|780.924.101
|% 3,89
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7169
|18,7245
|% 0,08
|
|Euro
|19,8940
|19,9170
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4357
|22,5482
|% 0,07
|
|Frank
|20,0742
|20,1952
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.397
|7,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,93
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 36 artarak (% 0.21 ) 5, 802
-
10:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ENKAI
-
10:39XU100
Endeks 5, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 10, 795.00 milyon TL de
-
10:39GSRAY
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 615, 748 adet işlem
-
10:38ARSAN
Yüzde 6.84 oranında artışla 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 331 adet işlem