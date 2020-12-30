***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşZirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiRapor Tarihi28.12.2020AçıklamalarŞirketin aktifinde yer alan taşınmasın piyasa değerinin tespitinbe yönelik olarak Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895710BIST