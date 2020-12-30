***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 17:19
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
-
Rapor Tarihi
28.12.2020
Açıklamalar
Şirketin aktifinde yer alan taşınmasın piyasa değerinin tespitinbe yönelik olarak Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895710
BIST
17:201.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:207,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0254
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:209,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:20445,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,95
|Açılış
|: 445,81
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|404.932.894
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.574.440
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.600.013
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|27.449.114
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.638.193
|% -8,09
|
|BURVA
|49,36
|7.536.346
|% -6,69
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,38
|4.281.138
|% -5,11
|
|DOAS
|28,80
|89.267.488
|% -4,70
|
|GUBRF
|83,85
|3.072.929.995
|% 9,68
|
|ASELS
|18,42
|2.263.121.905
|% 2,91
|
|GARAN
|10,29
|1.732.273.662
|% 2,69
|
|KOZAL
|97,85
|1.592.907.426
|% 2,73
|
|HALKB
|5,64
|1.411.205.942
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|693.653.774
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.411.205.942
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,76
|1.141.034.344
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|883.195.157
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,78
|1.193.198.786
|% 2,30
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3674
|7,3700
|% -0,34
|
|Euro
|9,0266
|9,0410
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9852
|10,0352
|% 0,35
|
|Frank
|8,3111
|8,3612
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9591
|1,9690
|% -0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,12
|