***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.06.2020 13:42
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 23.07.2020 Tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.06.2020
Genel Kurul Tarihi 23.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı Cad.5 No: 1 K.2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,
3 - 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - 2019 yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu madde 376'ye ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in mali durumunun iyileştirilmesine yönelik genel değerlendirme yapılması ve bu hususta karar alınması,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Genel Kurul Gündemi .pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 Yılı Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Uzertaş Boya Sanayi Ticaret Yatırım A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.07.2020 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezimiz Aydınlı Mahallesi Birlik OSB Batı Caddesi 5.Sokak NO:1 K: 2 Tuzla - İstanbul adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849081
BIST