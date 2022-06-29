***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.06.2022 Tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Tarihi 29.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Aydınlı Mahallesi Birlik OSB.Batı Caddesi 5. Sokak No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi.3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.4 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.5 - 2021 yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti.7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması.8 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.12 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Genel Kurul Gündemi ve Davet Metni .pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Yılı Genel Kurul Vekaletname Örneği .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 YILI GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar29.06.2022 tarihinde Şirket merkezinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039976BIST