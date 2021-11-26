***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.11.2021 15:36
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4868 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun anılan tebliğinin ilgili maddesi uyarınca Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979813
BIST
16:311.765
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -54,38
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:3112,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3144
|Açılış
|: 12,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:3113,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,4440
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:31716,66
En Yüksek
|Değişim
|: 3,82%
|| 26,36
|Açılış
|: 716,66
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ARMDA
|63,25
|4.268.030
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.734.481
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.093.735
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.250.208
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.449.090
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.749.498
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,64
|379.120.331
|% -9,69
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
|
|SASA
|39,44
|1.472.049.590
|% 0,77
|
|GARAN
|11,47
|1.374.298.170
|% -2,30
|
|HALKB
|5,00
|1.136.851.329
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,20
|1.093.645.733
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.093.645.733
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,20
|689.240.400
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.136.851.329
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.094.551.918
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|265.488.391
|% 0,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2653
|12,3003
|% 2,50
|
|Euro
|13,8524
|13,8950
|% 3,18
|
|Sterlin
|16,2589
|16,3404
|% 2,00
|
|Frank
|13,1576
|13,2369
|% 3,04
|
|Riyal
|3,2488
|3,2651
|% 1,88
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|12,09
|
|Altın Gr.
|711
|711
|20,77
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.664
|4.787
|138,68
|
|Yarım
|2.254
|2.315
|67,08
|
|Çeyrek
|1.131
|1.158
|33,54
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|0,15
|
|B. Petrol
|77,73
|77,73
|-4,49
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:43CLEBI
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 170.50 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 724 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 68 kaybederek (% -3.33 ) 1, 906
-
16:42XU100
Endeks 1, 769 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 76 altında . İşlem hacmi 26, 205.00 milyon TL de
-
16:40GLYHO
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 000, 459 adet işlem
-
16:39TAVHL
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 813, 993 adet işlem