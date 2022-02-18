***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi6 OCAK 2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL A.Ş. 18.02.2022 TARİH VE E-18454353-100.06-6797 YAZISINA İSTİNADENSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİNİN OLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ MADDESİ KAPSAMINDA ŞİRKETİMİZ PAYLARI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİNE İLİŞKİN OLARAK SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ANILAN TEBLİĞİNİN İLGİLİ MADDESİ UYARINCA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ HERHANGİ ÖZEL BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002794BIST