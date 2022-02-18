***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.02.2022 17:08
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6 OCAK 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL A.Ş. 18.02.2022 TARİH VE E-18454353-100.06-6797 YAZISINA İSTİNADEN
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİNİN OLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ MADDESİ KAPSAMINDA ŞİRKETİMİZ PAYLARI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞAN DIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİNE İLİŞKİN OLARAK SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ANILAN TEBLİĞİNİN İLGİLİ MADDESİ UYARINCA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ HERHANGİ ÖZEL BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002794
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
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|Açılış
|: 2.025
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833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
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|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6590
|13,6726
|% 0,67
|
|Euro
|15,4822
|15,5047
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,4889
|18,5817
|% 0,27
|
|Frank
|14,7617
|14,8506
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6284
|3,6466
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,77
|
|Altın Gr.
|831
|831
|2,18
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|0,09
|
|B. Petrol
|93,16
|93,16
|0,18
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