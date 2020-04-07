***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 11:25
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uzertaş olarak imalatçısı olmadığımız, müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda, stok tutmadan toptan satışını yaptığımız maske ürününün, yurt içinde satışının yasaklanması sebebiyle, 58 yıllık toptancılık tecrübesi ve ülkemize özgü bu gelişmeleri öngörerek stok tutmayan şirketimiz fiili olarak bir zarara uğramadığı gibi, maske ürününde firmamıza gelen yurt dışı taleplerinin, yine yurt dışı tedarikçi kaynaklarından yönlendirilmesi konusunda çalışmalarımızın aksamadan devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835662
BIST
12:4493.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.739,59
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:446,7490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0319
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:447,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:44359,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -2,95
|Açılış
|: 359,05
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|146.178.968
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.995.089
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.235.565
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|1,00
|230.723
|% -2,91
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,94
|456.775.976
|% 2,32
|
|THYAO
|9,43
|412.135.327
|% 2,84
|
|ASELS
|24,04
|359.995.158
|% 1,43
|
|SASA
|9,67
|306.168.357
|% 4,43
|
|PGSUS
|39,66
|293.316.611
|% 8,30
|
|YKBNK
|1,90
|208.423.092
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,07
|76.898.696
|% 0,94
|
|GSRAY
|2,42
|146.178.968
|% 10,00
|
|GARAN
|7,94
|456.775.976
|% 2,32
|
|TSKB
|0,94
|53.865.415
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2811
|8,3226
|% 0,23
|
|Frank
|6,9178
|6,9595
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7930
|1,8020
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-11,08
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,91
|33,91
|0,86
|