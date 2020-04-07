***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUzertaş olarak imalatçısı olmadığımız, müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda, stok tutmadan toptan satışını yaptığımız maske ürününün, yurt içinde satışının yasaklanması sebebiyle, 58 yıllık toptancılık tecrübesi ve ülkemize özgü bu gelişmeleri öngörerek stok tutmayan şirketimiz fiili olarak bir zarara uğramadığı gibi, maske ürününde firmamıza gelen yurt dışı taleplerinin, yine yurt dışı tedarikçi kaynaklarından yönlendirilmesi konusunda çalışmalarımızın aksamadan devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835662BIST