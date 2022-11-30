***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 20:54
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Fatma Ferzan ESCOBEDO ve Sayın Mustafa Özhan EREM Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden, 30.11.2022 tarihi itibariyle, istifa etmiş bulunmaktadırlar.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083287
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
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|Önceki Kapanış
|: 4.962
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4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6338
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
|: 18,6800
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|Önceki Kapanış
|: 18,6780
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18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,4241
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
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1.059,79
En Düşük
1.045,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6387
|% 0,00
|
|Euro
|19,4098
|19,4235
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,3875
|22,4998
|% 0,85
|
|Frank
|19,6312
|19,7494
|% 0,89
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|19,98
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|11,42
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.076
|7.149
|82,00
|
|Yarım
|3.432
|3.495
|40,00
|
|Çeyrek
|1.721
|1.747
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,27
|0,53
|
|B. Petrol
|86,96
|86,96
|2,71
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