***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2020 10:57
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 0.2 TRY 0,00 Yönetime Seçilme Hakkı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 0.12 TRY 0,00 Yönetime Seçilme Hakkı İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 7999999.68 TRY 99,99 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı 49.87 A-B-C Bağımsız Üye Değil
AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.18 C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
MUSTAFA ÖZHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 4.84 C Bağımsız Üye Değil
SİNAN KEBENÇ Erkek Diğer Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610171 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
ŞEBNEM KEBENÇ Kadın Diğer Tıp Doktoru İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610171 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817128
BIST