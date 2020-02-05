***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 0.2 TRY 0,00 Yönetime Seçilme Hakkı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 0.12 TRY 0,00 Yönetime Seçilme Hakkı İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 7999999.68 TRY 99,99 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİLHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı 49.87 A-B-C Bağımsız Üye DeğilAYŞE LALEHAN EREM TOKCAN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.18 C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiMUSTAFA ÖZHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 4.84 C Bağımsız Üye DeğilSİNAN KEBENÇ Erkek Diğer Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610171 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite BaşkanıŞEBNEM KEBENÇ Kadın Diğer Tıp Doktoru İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610171 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817128BIST