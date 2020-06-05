***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.06.2020 11:03
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı 49.87 A-B-C Bağımsız Üye Değil
AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 22.18 C Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 4.84 C Bağımsız Üye Değil
FATMA FERZAN ESCOBEDO Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur 8.99 C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
ÜMİT TOKCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanatçı 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur 0.005 C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849369
BIST
11:17109.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 337,54
|Açılış
|: 110.143
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|Önceki Kapanış
|: 109.537
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110.434
En Düşük
109.835
11:176,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 6,7900
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|Önceki Kapanış
|: 6,7900
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6,7692
En Düşük
6,7351
11:177,6806
En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
|: 7,6950
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|Önceki Kapanış
|: 7,6150
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En Düşük
7,6259
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|: -0,05%
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|Açılış
|: 371,96
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|184.294
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.793.064
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.338.991
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.088.743
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|992.301
|% 9,92
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,19
|1.572.660
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|10.164.745
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|THYAO
|12,70
|380.056.685
|% 0,87
|
|GARAN
|8,17
|252.927.442
|% 0,37
|
|TUPRS
|88,60
|204.252.692
|% 2,37
|
|PETKM
|3,77
|195.119.686
|% -2,33
|
|ASELS
|31,80
|142.593.404
|% 0,38
|
|PETKM
|3,77
|195.119.686
|% -2,33
|
|CEMAS
|1,24
|58.067.187
|% 0,81
|
|MNDRS
|2,73
|121.028.173
|% 7,06
|
|IHLGM
|1,33
|50.156.957
|% -1,48
|
|EKGYO
|1,65
|62.469.795
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5450
|8,5879
|% 0,77
|
|Frank
|7,0485
|7,0909
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7968
|1,8059
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,16
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.445
|-2,90
|
|Tam
|2.484
|2.516
|-3,00
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-1,40
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,86
|