***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2021 16:50
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sevinç İşleyen Muhasebe Şefi 26.07.2021 0 216 593 02 03 sevincisleyen@uzertas.com.tr
Yahya AKYÜREK İdari Mali İşler Müdürü 15.06.2021 0 216 593 02 03 info@uzertas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955379
BIST
16:521.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:528,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1085
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6292
En Düşük
8,5140
16:5210,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0575
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:52490,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,19
|Açılış
|: 489,07
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,68
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KTSKR
|35,44
|54.384.812
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.536.512
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.705.750
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|111.367.500
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.380.807
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.722.531
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|97.232.588
|% -9,38
|
|METUR
|4,15
|258.123.349
|% -7,57
|
|GARAN
|9,28
|1.828.569.215
|% 0,22
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SISE
|8,05
|723.683.156
|% 2,29
|
|THYAO
|12,80
|648.301.699
|% 0,31
|
|SASA
|30,10
|619.185.869
|% 1,48
|
|GARAN
|9,28
|1.828.569.215
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|309.402.866
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,83
|202.935.892
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,86
|300.036.241
|% -4,35
|
|SISE
|8,05
|723.683.156
|% 2,29
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6257
|8,6284
|% 1,27
|
|Euro
|10,1611
|10,1644
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9457
|12,0056
|% 0,97
|
|Frank
|9,4202
|9,4770
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% 1,27
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.235
|3.318
|-32,47
|
|Yarım
|1.563
|1.605
|-15,70
|
|Çeyrek
|784
|802
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,15
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:02PENTA
Yüzde 9.96 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 773 adet işlem
-
17:01IDGYO
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 014, 448 adet işlem
-
16:58DMSAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 267, 193 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 11 kaybederek (% -0.01 ) 1, 264
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENIL, PENTA, DAGI, SNKRN, KTSKR, IDGYO, SAFKR