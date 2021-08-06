Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.08.2021 16:50



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sevinç İşleyen Muhasebe Şefi 26.07.2021 0 216 593 02 03 sevincisleyen@uzertas.com.tr
Yahya AKYÜREK İdari Mali İşler Müdürü 15.06.2021 0 216 593 02 03 info@uzertas.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955379


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:521.436
Değişim :  0,26% |  3,73
Açılış :  1.434  
Önceki Kapanış :  1.432  
En Yüksek
1.438 En Düşük
1.425
BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 35,44 54.384.812 % 9,99  
GENIL 13,00 777.008.805 % 9,98  
SNKRN 23,16 762.053 % 9,97  
PENTA 48,78 7.536.512 % 9,96  
DAGI 3,55 27.705.750 % 9,91  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Dolar 8,6257 8,6284 % 1,27  
Euro 10,1611 10,1644 % 0,57  
Sterlin 11,9457 12,0056 % 0,97  
Frank 9,4202 9,4770 % 0,68  
Riyal 2,2937 2,3052 % 1,27  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 -40,40  
Altın Gr. 490 490 -4,21  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -24,00  
Tam 3.235 3.318 -32,47  
Yarım 1.563 1.605 -15,70  
Çeyrek 784 802 -7,85  
Gümüş.Ons 24,30 24,33 -0,84  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 -0,15  
B. Petrol 71,44 71,44 0,15  
Seans Raporu 16:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru