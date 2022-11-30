***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2022 21:43
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
REHA ÇIRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.11.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MURAT OKU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.11.2022 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0 C Bağımsız Üye Değil
İLHAN EREM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı 0 A-B-C Bağımsız Üye Değil
ÜMİT TOKCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanatçı 04.06.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur 0.005 C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083289
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,4235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1768
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,4235
En Düşük
19,1323
17:591.058,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.058,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.059,79
En Düşük
1.045,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6387
|% 0,00
|
|Euro
|19,4098
|19,4235
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,3866
|22,4988
|% 0,85
|
|Frank
|19,6252
|19,7434
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9411
|4,9659
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|19,73
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|10,61
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.070
|7.144
|77,00
|
|Yarım
|3.429
|3.493
|38,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.746
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,25
|0,51
|
|B. Petrol
|86,98
|86,98
|2,73
|