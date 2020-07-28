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***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.07.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2020
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve  28.07.2020 tarih ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ait  finansal tablolarının   tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 6 aylık konsolide olmayan finansal tabloların  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış 6 aylık  konsolide olmayan finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst  bir biçimde yansıttığı ve  Şirket'in konsolide olmayan finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862777


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 28,16 39.739.866 % 10,00  
FMIZP 100,10 79.109.773 % 10,00  
PKENT 789,00 1.227.684 % 10,00  
KENT 2.675,50 45.822.363 % 10,00  
KRGYO 5,50 18.920.901 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9684 9,0134 % 1,66  
Frank 7,5498 7,5952 % 1,51  
Riyal 1,8491 1,8584 % 1,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.951 7,76  
Altın Gr. 437 437 8,27  
Cumhuriyet 2.864 2.901 74,00  
Tam 2.950 2.983 76,20  
Yarım 1.432 1.456 37,20  
Çeyrek 718 729 18,60  
Gümüş.Ons 24,43 24,48 -0,14  
Gümüş Gr. 5,50 5,51 0,07  
B. Petrol 43,61 43,61 -0,29  
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