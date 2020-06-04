***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Tebliğinin(II-17.1) 1.maddesi 2/b fıkrası kapsamında Şirketimizin bünyesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulundurma yükümlülüğünden muaf olması nedeniyle Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kaldırılmasına,İki üyenin istifasıyla boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığına Fatma Ferzan ESCOBEDO'nun, üyeliğine Ümit TOKCAN'nın atanmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849118BIST