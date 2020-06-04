***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.06.2020 15:09
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliğinin(II-17.1) 1.maddesi 2/b fıkrası kapsamında Şirketimizin bünyesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi bulundurma yükümlülüğünden muaf olması nedeniyle Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kaldırılmasına,
İki üyenin istifasıyla boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığına Fatma Ferzan ESCOBEDO'nun, üyeliğine Ümit TOKCAN'nın atanmalarına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849118
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BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
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|MRSHL
|92,55
|31.285.909
|% 9,98
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|EGGUB
|83,30
|37.338.089
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.568.530
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
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|RTALB
|17,03
|17.802.781
|% -9,99
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|THYAO
|12,63
|1.112.409.555
|% 0,80
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|ASELS
|31,82
|952.439.545
|% 0,19
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|GARAN
|8,15
|676.952.927
|% -0,85
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|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
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|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
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|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|202.891.707
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.919.252
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,92
|372.790.429
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4432
|8,4856
|% -0,06
|
|Frank
|7,0187
|7,0610
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,26
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.454
|27,40
|
|Tam
|2.496
|2.525
|28,20
|
|Yarım
|1.218
|1.233
|13,80
|
|Çeyrek
|609
|616
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,17
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|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,05
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|B. Petrol
|39,34
|39,34
|-0,45
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