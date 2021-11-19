***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
19.11.2021 17:43
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB22226 537.354.338 19.11.2021 11.02.2022 23.11.2021
İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978785
BIST
17:371.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:3711,1374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1014
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:3712,5986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0340
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:37664,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 3,53
|Açılış
|: 664,03
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DURDO
|15,84
|40.117.348
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|31.782.432
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.350.476
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.475.162
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|103.696.571
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|476.247.093
|% -9,93
|
|PGSUS
|93,50
|449.957.096
|% -7,43
|
|TAVHL
|27,98
|342.385.664
|% -5,79
|
|DOCO
|957,70
|65.547.173
|% -5,70
|
|THYAO
|17,14
|2.504.030.390
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,24
|2.207.742.934
|% 5,10
|
|GARAN
|12,16
|1.843.892.339
|% -0,65
|
|YKBNK
|3,56
|1.516.862.003
|% -1,11
|
|SISE
|11,21
|1.267.626.633
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,56
|1.516.862.003
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,24
|2.207.742.934
|% 5,10
|
|ODAS
|1,61
|371.105.724
|% 3,87
|
|TSKB
|1,55
|299.922.118
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|191.694.459
|% -0,93
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1207
|11,1374
|% 0,92
|
|Euro
|12,5786
|12,5986
|% 0,27
|
|Sterlin
|14,9071
|14,9818
|% 0,33
|
|Frank
|11,9454
|12,0174
|% 0,53
|
|Riyal
|2,9512
|2,9660
|% 0,57
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,34
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,92
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-1,27
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
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17:47XU100
Endeks 1, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 110.00 milyon TL de
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17:47VAKKO
Yüzde 4.42 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 910, 092 adet işlem
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17:46DOHOL
Yüzde 5.44 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 179, 647 adet işlem
-
17:45GOZDE
Yüzde 8.04 oranında artışla 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 744, 453 adet işlem
-
17:44DEVA
Yüzde 5.83 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 751 adet işlem