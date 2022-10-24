***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB12334 844.000.000 21.10.2022 20.01.2023 25.10.2022İlgili Şirketler [VAKBN]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/10/2022Açıklama21.10.2022 tarihli duyuruda yer alan tabloda TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından ihraç edilen TRFVKFB12334 ISIN kodlu borçlanma aracı için ihraç şekli "halka arz" değil "nitelikli yatırımcıya ihraç" şeklinde olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073534BIST