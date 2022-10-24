***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
24.10.2022 11:56
***VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB12334 844.000.000 21.10.2022 20.01.2023 25.10.2022
İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2022
Açıklama
21.10.2022 tarihli duyuruda yer alan tabloda TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından ihraç edilen TRFVKFB12334 ISIN kodlu borçlanma aracı için ihraç şekli "halka arz" değil "nitelikli yatırımcıya ihraç" şeklinde olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073534
BIST
13:363.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 46,58
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:3618,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:3618,2890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0415
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:36986,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,64
|Açılış
|: 986,83
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:36
|FENER
|62,15
|367.826.771
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.227.408
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,25
|790.424.514
|% -9,34
|
|BTCIM
|44,34
|64.540.373
|% -6,65
|
|PENTA
|74,15
|145.929.131
|% -5,81
|
|YAPRK
|48,84
|40.729.811
|% -5,17
|
|YEOTK
|54,75
|309.112.080
|% -4,95
|
|THYAO
|98,95
|4.660.933.953
|% 1,02
|
|EREGL
|30,96
|2.605.110.848
|% 4,81
|
|KRDMD
|12,72
|2.011.679.783
|% 3,25
|
|SISE
|32,72
|1.693.699.378
|% 2,25
|
|SASA
|97,65
|1.514.514.771
|% 4,83
|
|EKGYO
|4,67
|1.271.639.788
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,72
|2.011.679.783
|% 3,25
|
|ODAS
|7,72
|1.119.281.509
|% -2,65
|
|TSKB
|2,89
|374.187.024
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,00
|255.807.537
|% 2,04
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6084
|% 0,15
|
|Euro
|18,2765
|18,2890
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,9993
|21,1047
|% 0,28
|
|Frank
|18,4952
|18,6066
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,13
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,81
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.658
|6.758
|49,00
|
|Yarım
|3.244
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,41
|90,41
|-0,93
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